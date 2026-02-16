Двукратный обладатель Кубка Стэнли Эспозито назвал Овечкина величайшим снайпером

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Эспозито заявил, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является величайшим снайпером, и отметил потрясающее чувство ворот у форварда.

«Часто в эфире и на встречах с хоккеистами привожу в качестве примера российских игроков, в первую очередь Александра Овечкина. Он величайший снайпер из всех, кого мне довелось знать. У него потрясающее чувство ворот, именно оно даёт ему возможность продолжать играть. Мой век в хоккее оказался не таким долгим, а ему повезло больше. Алекс — сильный парень с отличным чувством гола. Видел, кстати, как он недавно выходил на лёд со своим сыном — при таком отце он наверняка тоже станет хорошим игроком», — приводит слова Эспозито ТАСС.