Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Эспозито назвал Овечкина величайшим снайпером

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Эспозито назвал Овечкина величайшим снайпером
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Эспозито заявил, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является величайшим снайпером, и отметил потрясающее чувство ворот у форварда.

«Часто в эфире и на встречах с хоккеистами привожу в качестве примера российских игроков, в первую очередь Александра Овечкина. Он величайший снайпер из всех, кого мне довелось знать. У него потрясающее чувство ворот, именно оно даёт ему возможность продолжать играть. Мой век в хоккее оказался не таким долгим, а ему повезло больше. Алекс — сильный парень с отличным чувством гола. Видел, кстати, как он недавно выходил на лёд со своим сыном — при таком отце он наверняка тоже станет хорошим игроком», — приводит слова Эспозито ТАСС.

Материалы по теме
«Вашингтон» ещё может заползти в плей-офф НХЛ. Рассуждаем о шансах команды Овечкина
«Вашингтон» ещё может заползти в плей-офф НХЛ. Рассуждаем о шансах команды Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android