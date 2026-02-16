Плющев: сборной России было бы тяжело бороться за золото на этой Олимпиаде

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев предположил, как могла бы выступить сборная России на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
– Мы увидели все команды на Олимпиаде. Как бы сборная России смотрелась на их фоне?
– Я думаю, что сборной России было бы тяжело бороться за золото на этой Олимпиаде.
– Почему вы так считаете?
– Вы видели игры сборных команд Канады, США, Финляндии? Вы видели только наши внутренние турниры.
– Реально ли сборной России было бы бороться с такой мощной Канадой на Олимпиаде?
– С теми составами, которые сейчас представлены на Олимпиаде, нашей сборной было бы очень тяжело бороться.
– Можно ли сказать, что отстранение понизило уровень нашей сборной?
– Почему же отстранение? Наша страна и раньше не всегда допускалась до турниров. Просто у нас система подготовки совершенно другая. Если во многих командах игроки индивидуально очень сильные, то у нас идёт дефицит на центральных нападающих и так далее. Мы проигрываем по составу, по технической и тактической подготовке, — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».