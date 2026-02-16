Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: сборной России было бы тяжело бороться за золото на этой Олимпиаде

Плющев: сборной России было бы тяжело бороться за золото на этой Олимпиаде
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев предположил, как могла бы выступить сборная России на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

– Мы увидели все команды на Олимпиаде. Как бы сборная России смотрелась на их фоне?
– Я думаю, что сборной России было бы тяжело бороться за золото на этой Олимпиаде.

– Почему вы так считаете?
– Вы видели игры сборных команд Канады, США, Финляндии? Вы видели только наши внутренние турниры.

– Реально ли сборной России было бы бороться с такой мощной Канадой на Олимпиаде?
– С теми составами, которые сейчас представлены на Олимпиаде, нашей сборной было бы очень тяжело бороться.

– Можно ли сказать, что отстранение понизило уровень нашей сборной?
– Почему же отстранение? Наша страна и раньше не всегда допускалась до турниров. Просто у нас система подготовки совершенно другая. Если во многих командах игроки индивидуально очень сильные, то у нас идёт дефицит на центральных нападающих и так далее. Мы проигрываем по составу, по технической и тактической подготовке, — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Европейский бойкот КХЛ не имел смысла? Это доказывает игра сборной Словакии на Олимпиаде
Европейский бойкот КХЛ не имел смысла? Это доказывает игра сборной Словакии на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android