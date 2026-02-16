Капитан сборной Франции — о матче с Канадой: мы играли против сильнейшей сборной мира
Нападающий и капитан сборной Франции Пьер-Эдуар Белльмар высказался после поражения от Канады со счётом 2:10 в матче олимпийского турнира в Милане.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Канада
Окончен
10 : 2
Франция
1:0 Уилсон (Даути, Макдэвид) – 08:41 1:1 Дуэ (Аддамо) – 08:54 2:1 Тэйвз (Кросби, Марнер) – 09:33 3:1 Стоун – 19:56 (sh) 4:1 Макар (Макдэвид, Кросби) – 32:10 (pp) 5:1 Селебрини – 37:16 6:1 Кросби (Стоун) – 37:35 7:1 Макдэвид (Селебрини, Уилсон) – 40:20 7:2 Трей (Аддамо, Кринон) – 41:28 8:2 Хорват (Райнхарт, Беннетт) – 45:14 9:2 Хагель (Маккиннон, Теодор) – 50:46 10:2 Селебрини (Стоун, Марнер) – 51:47 (pp)
«Хотел бы я более упорной игры? Да. Хотел бы я другой итоговый счёт, а не 10:2? Да. Но в конечном итоге мы играли против сильнейшей хоккейной державы в мире, и для нас было честью выйти с ними на один лёд», – приводит слова Белльмара официальный сайт НХЛ.
Сборная Франции заняла последнее место в группе, на заработав очков. Во вторник, 17 февраля, сборная Франции встретится с командой Германии в матче за место в четвертьфинале.
Напомним, Олимпийские игры 2026 года в Италии завершатся 22 февраля.
