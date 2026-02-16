Капитан сборной Франции — о матче с Канадой: мы играли против сильнейшей сборной мира

Нападающий и капитан сборной Франции Пьер-Эдуар Белльмар высказался после поражения от Канады со счётом 2:10 в матче олимпийского турнира в Милане.

«Хотел бы я более упорной игры? Да. Хотел бы я другой итоговый счёт, а не 10:2? Да. Но в конечном итоге мы играли против сильнейшей хоккейной державы в мире, и для нас было честью выйти с ними на один лёд», – приводит слова Белльмара официальный сайт НХЛ.

Сборная Франции заняла последнее место в группе, на заработав очков. Во вторник, 17 февраля, сборная Франции встретится с командой Германии в матче за место в четвертьфинале.

Напомним, Олимпийские игры 2026 года в Италии завершатся 22 февраля.