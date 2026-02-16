Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан сборной Франции — о матче с Канадой: мы играли против сильнейшей сборной мира

Капитан сборной Франции — о матче с Канадой: мы играли против сильнейшей сборной мира
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Франции Пьер-Эдуар Белльмар высказался после поражения от Канады со счётом 2:10 в матче олимпийского турнира в Милане.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
15 февраля 2026, воскресенье. 18:40 МСК
Канада
Окончен
10 : 2
Франция
1:0 Уилсон (Даути, Макдэвид) – 08:41     1:1 Дуэ (Аддамо) – 08:54     2:1 Тэйвз (Кросби, Марнер) – 09:33     3:1 Стоун – 19:56 (sh)     4:1 Макар (Макдэвид, Кросби) – 32:10 (pp)     5:1 Селебрини – 37:16     6:1 Кросби (Стоун) – 37:35     7:1 Макдэвид (Селебрини, Уилсон) – 40:20     7:2 Трей (Аддамо, Кринон) – 41:28     8:2 Хорват (Райнхарт, Беннетт) – 45:14     9:2 Хагель (Маккиннон, Теодор) – 50:46     10:2 Селебрини (Стоун, Марнер) – 51:47 (pp)    

«Хотел бы я более упорной игры? Да. Хотел бы я другой итоговый счёт, а не 10:2? Да. Но в конечном итоге мы играли против сильнейшей хоккейной державы в мире, и для нас было честью выйти с ними на один лёд», – приводит слова Белльмара официальный сайт НХЛ.

Сборная Франции заняла последнее место в группе, на заработав очков. Во вторник, 17 февраля, сборная Франции встретится с командой Германии в матче за место в четвертьфинале.

Напомним, Олимпийские игры 2026 года в Италии завершатся 22 февраля.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Что может помешать сборной Канады по хоккею выиграть золото Олимпиады?
Что может помешать сборной Канады по хоккею выиграть золото Олимпиады?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android