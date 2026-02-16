Матвей Поляков назвал Никиту Зайцева самым модным игроком в СКА

Нападающий СКА Матвей Поляков назвал защитника команды Никиту Зайцева самым модным игроком в клубе, сравнив его с персонажем из «Бандитского Петербурга».

– Кто самый модный?

– Хочется сказать, что Коля Голдобин, но назову Ника Зайцева. Он приходил к нам на матчи, пока восстанавливался после травмы, и я каждый раз смотрел на него с мыслью о том, что это персонаж из «Бандитского Петербурга». В такие моменты мне становилось страшно – думал о том, как бы он не достал пистолет (улыбается), – приводит слова Полякова сайт СКА.

В нынешнем сезоне 19-летний форвард провёл 49 матчей, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 10 результативным передачами. 34-летний Зайцев записал на свой счёт 18 игр, в которых не набрал очков.