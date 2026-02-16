Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Поляков назвал Никиту Зайцева самым модным игроком в СКА

Матвей Поляков назвал Никиту Зайцева самым модным игроком в СКА
Комментарии

Нападающий СКА Матвей Поляков назвал защитника команды Никиту Зайцева самым модным игроком в клубе, сравнив его с персонажем из «Бандитского Петербурга».

– Кто самый модный?
– Хочется сказать, что Коля Голдобин, но назову Ника Зайцева. Он приходил к нам на матчи, пока восстанавливался после травмы, и я каждый раз смотрел на него с мыслью о том, что это персонаж из «Бандитского Петербурга». В такие моменты мне становилось страшно – думал о том, как бы он не достал пистолет (улыбается), – приводит слова Полякова сайт СКА.

В нынешнем сезоне 19-летний форвард провёл 49 матчей, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 10 результативным передачами. 34-летний Зайцев записал на свой счёт 18 игр, в которых не набрал очков.

Материалы по теме
«Сколько я играл, все говорили, что России не хватает». Зайцев — об отстранении от ИИХФ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android