Вратарь сборной Швеции Густавссон: Овечкин и Капризов входят в топ-5 игроков НХЛ

Вратарь сборной Швеции Густавссон: Овечкин и Капризов входят в топ-5 игроков НХЛ
Вратарь сборной Швеции и «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон заявил, что его одноклубник, российский нападающий Кирилл Капризов и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин входят в пятёрку лучших игроков Национальной хоккейной лиги.

«Эти два игрока входят в топ-5 НХЛ. Я играю против них практически каждый день. С ними на Олимпиаде это была бы одна из лучших команд в мире», – приводит слова Густафссона ТАСС.

Напомним, решением Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета сборная России была не допущена до Олимпийских игр 2026 года в Италии. Турнир проходит с 5 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

