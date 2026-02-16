Скидки
Каменский: Олимпиаду не смотрю, слежу за КХЛ. Какой может быть интерес без наших?

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский заявил, что не смотрит матчи олимпийского хоккейного турнира, который проходит в Милане.

«Нет, не смотрю Олимпиаду – не хватает времени, слежу за КХЛ. Если ни за кого не болеешь, то какой может быть интерес смотреть Олимпиаду? Наших там нет. Интерес может быть чисто профессиональный, чтобы посмотреть, как играют другие сборные, но времени на это пока нет. Может быть, одну игру посмотрю ради интереса», – приводит слова Каменского «Советский спорт».

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года выступают хоккеисты НХЛ. Не принимают участия в Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

Материалы по теме
Что может помешать сборной Канады по хоккею выиграть золото Олимпиады?
Что может помешать сборной Канады по хоккею выиграть золото Олимпиады?
