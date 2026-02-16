Игрок «Шанхайских Драконов» Меркли: сейчас мы как команда не в лучшей форме для плей-офф

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли подвёл предварительные итоги сезона для китайской команды, а также оценил своё выступление в текущем сезоне.

— Пожалуйста, прокомментируйте турнирные перспективы «драконов».

— Сейчас мы как команда не в лучшей форме для плей-офф. Нам нужно было забить на несколько голов больше, тогда бы мы выиграли несколько встреч. Ведь всем нравятся победители. Все борются за продолжение контрактов, все ищут работу в следующем году. Мне нужно найти способ одержать здесь несколько побед, поэтому необходимо улучшить индивидуальную игру.

— Можете ли вы назвать этот сезон успешным для себя?

— Не совсем. С точки зрения набранных очков он был неплохим, при этом мы не побеждаем. Когда ты не попадаешь в плей-офф, это трудно назвать успехом — как для команды, так и для меня лично, — приводит слова Меркли сайт Охтинского пресс-центра.

На данный момент «Шанхайские Драконы» идут на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 14 очков. В текущем сезоне 28-летний канадец провёл 56 матчей, в которых набрал 41 (22+19) очко.