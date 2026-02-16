Женская сборная США всухую разгромила Швецию на Олимпиаде-2026 и вышла в финал

Сегодня, 16 февраля, в Милане продолжается женский олимпийский турнир по хоккею. В матче полуфинала встретились сборные США и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена Санта-Джулия», со счётом 5:0 одержала североамериканская команда.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайла Барнс, Тэйлор Хис, Эбби Мёрфи, Кендалл Койн Шофилд и Хэйли Скамурра.

Таким образом, сборная США вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары Канада — Швейцария. Встреча состоится сегодня, 16 февраля, и начнётся в 23:10 мск. Матч за третье место и финал запланированы в четверг, 19 февраля.