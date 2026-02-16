Скидки
США — Швеция, результат матча 16 февраля 2026 года, счёт 5:0, хоккей, женщины на Олимпиаде-2026 в Милане

Женская сборная США всухую разгромила Швецию на Олимпиаде-2026 и вышла в финал
Комментарии

Сегодня, 16 февраля, в Милане продолжается женский олимпийский турнир по хоккею. В матче полуфинала встретились сборные США и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена Санта-Джулия», со счётом 5:0 одержала североамериканская команда.

Олимпийские игры 2026 (ж) . 1/2 финала
16 февраля 2026, понедельник. 18:40 МСК
США
Окончен
5 : 0
Швеция
1:0 Барнс (Паннек, Стеклейн) – 05:09     2:0 Хис (Билка, Мёрфи) – 29:09     3:0 Мёрфи (Билка, Винн) – 35:12     4:0 Койн Шофилд (Эдвардс, Келлер) – 36:10     5:0 Скамурра (Кёрл, Джанеке) – 37:59    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайла Барнс, Тэйлор Хис, Эбби Мёрфи, Кендалл Койн Шофилд и Хэйли Скамурра.

Таким образом, сборная США вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары Канада — Швейцария. Встреча состоится сегодня, 16 февраля, и начнётся в 23:10 мск. Матч за третье место и финал запланированы в четверг, 19 февраля.

Календарь женского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Турнирная таблица женского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
