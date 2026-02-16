Скидки
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Торпедо» Виноградов: мы готовы побороться за Кубок Гагарина

Комментарии

Нападающий «Торпедо» Егор Виноградов рассказал, какие изменения произошли в клубе после ухода Игоря Ларионова с поста главного тренера и назначения Алексея Исакова.

— Если возвращаться к нынешнему сезону, что изменилось с рокировкой Ларионова на Исакова?
— На самом деле произошли серьёзные тактические перестроения. Грубо говоря, если раньше постоянно атаковали, то теперь где‑то отдаём инициативу, когда требует ситуация. Результат налицо. Делаем всё правильно. Думаю, «Торпедо» готово побороться за Кубок Гагарина. В составе много молодых ребят, но уже набравшихся опыта, — приводит слова Виноградова RT.

На данный момент «Торпедо» находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции с 70 очками после 57 встреч.

Новости. Хоккей
