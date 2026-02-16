Скидки
СКА — Салават Юлаев, результат матча 16 февраля 2026 года, счет, КХЛ 2025/2026

СКА одержал пятую победу подряд, всухую обыграв «Салават Юлаев»
Комментарии

Сегодня, 16 февраля, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Педан (Галенюк, Плотников) – 02:16 (5x5)     2:0 Зеленов (Голдобин, Уилсон) – 15:32 (5x5)     3:0 Голдобин (Плотников, Сапего) – 49:26 (5x4)     4:0 Хайруллин (Савиков, Поляков) – 52:40 (5x3)    

На третьей минуте защитник СКА Андрей Педан забил первый гол. На 16-й минуте защитник Егор Зеленов удвоил преимущество армейцев. На 50-й минуте нападающий Николай Голдобин забросил третью шайбу в ворота «Салавата Юлаева». На 53-й минуте форвард Марат Хайруллин забил четвёртый гол хозяев и установил окончательный счёт — 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, СКА одержал пятую победу подряд, а уфимский клуб прервал победную серию из шести матчей.

Команда Игоря Ларионова в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провела 55 игр, в которых набрала 64 очка, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» с 60 очками после 55 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
