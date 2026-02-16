«Металлург» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду
Поделиться
«Металлург» гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду после поражения Салавата Юлаева от СКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Педан (Галенюк, Плотников) – 02:16 (5x5) 2:0 Зеленов (Голдобин, Уилсон) – 15:32 (5x5) 3:0 Голдобин (Плотников, Сапего) – 49:26 (5x4) 4:0 Хайруллин (Савиков, Поляков) – 52:40 (5x3)
Отметим, что клуб из Магнитогорска стал первым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Позже места в плей-офф себе гарантировали ярославский «Локомотив», череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо» на Западе, а также омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» на Востоке.
На данный момент «Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, заработав 87 очков в 54 матчах.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 февраля 2026
-
22:08
-
21:53
-
21:16
-
21:00
-
20:34
-
20:06
-
19:32
-
19:08
-
18:46
-
18:20
-
17:58
-
17:36
-
17:18
-
16:56
-
16:40
-
16:38
-
16:16
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:41
-
14:30
-
14:10
-
13:55
-
13:35
-
13:10
-
12:50
-
12:20
-
11:50
-
11:30
-
11:20
-
11:00
-
10:40