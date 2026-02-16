Скидки
«Металлург» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду
«Металлург» гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду после поражения Салавата Юлаева от СКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Педан (Галенюк, Плотников) – 02:16 (5x5)     2:0 Зеленов (Голдобин, Уилсон) – 15:32 (5x5)     3:0 Голдобин (Плотников, Сапего) – 49:26 (5x4)     4:0 Хайруллин (Савиков, Поляков) – 52:40 (5x3)    

Отметим, что клуб из Магнитогорска стал первым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Позже места в плей-офф себе гарантировали ярославский «Локомотив», череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо» на Западе, а также омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» на Востоке.

На данный момент «Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, заработав 87 очков в 54 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

