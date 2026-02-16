«Металлург» гарантировал себе старт плей-офф КХЛ на домашнем льду

«Металлург» гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду после поражения Салавата Юлаева от СКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Отметим, что клуб из Магнитогорска стал первым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Позже места в плей-офф себе гарантировали ярославский «Локомотив», череповецкая «Северсталь» и минское «Динамо» на Западе, а также омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» на Востоке.

На данный момент «Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, заработав 87 очков в 54 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.