«Каролина» продлила контракт с вратарём Басси на три года

«Каролина» продлила контракт с вратарём Басси на три года
«Каролина Харрикейнз» подписала новый трёхлетний контракт с вратарём Брэндоном Басси, сообщает пресс-служба клуба. Средняя заработная плата голкипера составит $ 1,9 млн.

«До того, как мы пригласили его в Роли, Брэндон добился успеха на всех уровнях, от USHL до студенческого хоккея и АХЛ. Получив возможность играть в НХЛ в этом сезоне, он доказал, что и здесь он победитель. Мы очень рады, что он продолжит обеспечивать стабильную игру в воротах этой команды в будущем», — приводит слова генменеджера клуба Эрика Тулски сайт «Каролины».

«Ураганы» забрали Басси с драфта отказов ​​«Флориды Пантерз» 5 октября 2025 года. В нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 27 игр за «Каролину», одержав 23 победы при трёх поражениях и одной ничьей с коэффициентом надёжности 2,16 и 90,8% отражённых бросков.

