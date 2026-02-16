Скидки
«Сан-Хосе» выставил Джеффа Скиннера на драфт отказов для расторжения контракта — Фридман

Комментарии

«Сан-Хосе Шаркс» выставил на безусловный драфт отказов нападающего Джеффа Скиннера с целью расторжения контракта. Об этом сообщил инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в социальной сети Х.

Если форвард пройдёт процедуру отказа от прав, «Шаркс» смогут расторгнуть его контракт по взаимному соглашению сторон.

33-летний Скиннер провёл в нынешнем сезоне 32 матча, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Хоккеист подписал однолетний контракт на $ 3 млн в июле прошлого года в качестве свободного агента.

Джефф был выбран «Каролиной Харрикейнз» в первом раунде под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2010 года.

