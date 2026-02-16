Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов: сегодня не наш день, было много брака

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от СКА (0:4) и высказался о большом количестве удалений игроков уфимской команды.

– Не самый лучший матч мы провели, много удалялись, допускали ошибки, за которые нас наказали. Могли забить в меньшинстве, но шайба не заходила, вратарь хорошо играл.

– Очень много потерь у обеих команд до середины встречи. От «Салавата» такое не привыкли видеть.

– Если честно, шайба очень часто прыгала. Это не оправдание, однако она каждый раз скакала, когда ребята принимали шайбу.

– Как оцените действия Девина Броссо?

– Счёт был большой, понимаю, что у СКА парень молодой, он пошёл бить его. Думаю, из-за этого Девин завёлся. Такой силовой приём в конце не нужен, в Канаде ребята эмоциональные, поэтому сразу начинают выяснять отношения.

– Много удалений. С чем это связано? Усталость?

– Усталости не было, ребята были в хорошей форме.

– Шесть побед до этого у «Салавата», но сегодня не забросили. В чём причина?

– Было очень много удалений. В первом периоде были моменты «5 на 5» с обеих сторон, остальные два периода мы оборонялись, не было ритма. Почему так? Судьи принимали такие решения, давали удаления.

– Максим Кузнецов имел много моментов в первом периоде, но с броском не ладилось.

– Он пытался обыграть. И во втором периоде он вышел «один в ноль». У нас были моменты, кто знает, как всё повернулось бы, если бы мы забили. Просто сегодня не наш день, много брака, особенно в движении и контроле шайбы, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».