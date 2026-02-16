Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нам нужно было лучше готовиться к матчу». Комаров — о поражении «Салавата Юлаева» от СКА

«Нам нужно было лучше готовиться к матчу». Комаров — о поражении «Салавата Юлаева» от СКА
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Комаров высказался о поражении от СКА (0:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Педан (Галенюк, Плотников) – 02:16 (5x5)     2:0 Зеленов (Голдобин, Уилсон) – 15:32 (5x5)     3:0 Голдобин (Плотников, Сапего) – 49:26 (5x4)     4:0 Хайруллин (Савиков, Поляков) – 52:40 (5x3)    

– Быстрый гол СКА никак не повлиял, просто нам нужно было лучше готовиться к матчу. Соперник хороший, нужно сразу играть с преимуществом против него.

– Насколько были готовы к такому темпу? Учитывая, что была пауза, потом – Матч звёзд, потом – опять пауза.
– По матчу было видно, что мы не были готовы.

– С чем связаны проблемы с дисциплиной? Это от большого желания или что-то ещё?
– Надо контролировать свои эмоции и пускать их в нужное русло.

– Насколько было приятно играть сегодня при такой поддержке болельщиков «Салавата»? Их было очень много на трибунах.
– Конечно, болельщикам огромное спасибо за поддержку. Надо было их обрадовать, но не получилось. Постараемся это сделать в следующий раз, — приводит слова Комарова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
СКА одержал пятую победу подряд, всухую обыграв «Салават Юлаев»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android