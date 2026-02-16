«Нам нужно было лучше готовиться к матчу». Комаров — о поражении «Салавата Юлаева» от СКА

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Комаров высказался о поражении от СКА (0:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
– Быстрый гол СКА никак не повлиял, просто нам нужно было лучше готовиться к матчу. Соперник хороший, нужно сразу играть с преимуществом против него.
– Насколько были готовы к такому темпу? Учитывая, что была пауза, потом – Матч звёзд, потом – опять пауза.
– По матчу было видно, что мы не были готовы.
– С чем связаны проблемы с дисциплиной? Это от большого желания или что-то ещё?
– Надо контролировать свои эмоции и пускать их в нужное русло.
– Насколько было приятно играть сегодня при такой поддержке болельщиков «Салавата»? Их было очень много на трибунах.
– Конечно, болельщикам огромное спасибо за поддержку. Надо было их обрадовать, но не получилось. Постараемся это сделать в следующий раз, — приводит слова Комарова пресс-служба клуба.