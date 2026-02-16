«По делу проиграли, к сожалению». Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский — после 0:4 от СКА
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский прокомментировал поражение от СКА (0:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Педан (Галенюк, Плотников) – 02:16 (5x5) 2:0 Зеленов (Голдобин, Уилсон) – 15:32 (5x5) 3:0 Голдобин (Плотников, Сапего) – 49:26 (5x4) 4:0 Хайруллин (Савиков, Поляков) – 52:40 (5x3)
«Тяжело сейчас что-то говорить… Не лучший матч и для меня, и для всей команды. Мы старались, но этого было недостаточно. По делу проиграли, к сожалению. Вам спасибо за поддержку! Вы лучшие!» — написал Жаровский в своём телеграм-канале.
В этой встрече Александр получил по две минуты за подножку и неспортивное поведение, а также дисциплинарный штраф на 10 минут в середине третьего периода.
В нынешнем сезоне 18-летний хоккеист провёл 46 матчей, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами при показателе полезности «+6».
