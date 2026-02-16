Результаты матчей КХЛ на 16 февраля 2026 года

Сегодня, 16 февраля, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 16 февраля 2026 года:

«Адмирал» – «Амур» — 0:3;

СКА – «Салават Юлаев» — 4:0.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 79 очками после 57 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 87 очков после 54 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.