Результаты матчей ВХЛ на 16 февраля 2026 года

Сегодня, 16 февраля, состоялись шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 16 февраля 2026 года:

«Динамо-Алтай» — «Зауралье» — 4:2;

«Металлург» Нк — «Омские Крылья» — 4:2;

«Югра» — ХК «Тамбов» — 1:0;

СКА-ВМФ — «Торпедо-Горький» — 3:2;

«Рязань-ВДВ» — «Ижсталь» — 1:4;

АКМ — «Торос» — 3:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 89 очков в 53 матчах. Второе место занимает «Югра» с 86 очками после 52 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (79 очков в 51 игре).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.