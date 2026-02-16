Игрок сборной Франции, подравшийся с Уилсоном, был исключён из состава команды

Защитник сборной Франции Пьер Кринон был исключён из состава команды за эпизод с дракой с нападающим сборной Канады Томом Уилсоном в матче между командами в рамках группового этапа Олимпийских игр. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 10:2.
«Вызывающее поведение Пьера Кринона при выходе на лёд, даже несмотря на то, что он был штрафован за драку, является явным нарушением олимпийского духа, а также наносит ущерб ценностям нашего вида спорта. Таким образом, было принято решение, полностью согласованное с Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции, не допускать его участия в следующих встречах олимпийского турнира», — говорится в заявлении Федерации хоккея Франции на сайте.
Напомним, драка произошла в концовке встречи, когда Кринон высоко поднятым локтем атаковал канадца Натана Маккиннона. Уилсон вступился за своего партнёра по команде и устроил потасовку с французом, за что оба игрока были удалены до конца матча. Покидая площадку, француз также провоцировал болельщиков.
- 16 февраля 2026
-
23:58
-
23:52
-
23:44
-
23:34
-
23:22
-
23:12
-
23:04
-
22:52
-
22:40
-
22:08
-
21:53
-
21:16
-
21:00
-
20:34
-
20:06
-
19:32
-
19:08
-
18:46
-
18:20
-
17:58
-
17:36
-
17:18
-
16:56
-
16:40
-
16:38
-
16:16
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:41
-
14:30
-
14:10
-
13:55