Игрок сборной Франции, подравшийся с Уилсоном, был исключён из состава команды

Защитник сборной Франции Пьер Кринон был исключён из состава команды за эпизод с дракой с нападающим сборной Канады Томом Уилсоном в матче между командами в рамках группового этапа Олимпийских игр. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 10:2.

«Вызывающее поведение Пьера Кринона при выходе на лёд, даже несмотря на то, что он был штрафован за драку, является явным нарушением олимпийского духа, а также наносит ущерб ценностям нашего вида спорта. Таким образом, было принято решение, полностью согласованное с Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции, не допускать его участия в следующих встречах олимпийского турнира», — говорится в заявлении Федерации хоккея Франции на сайте.

Напомним, драка произошла в концовке встречи, когда Кринон высоко поднятым локтем атаковал канадца Натана Маккиннона. Уилсон вступился за своего партнёра по команде и устроил потасовку с французом, за что оба игрока были удалены до конца матча. Покидая площадку, француз также провоцировал болельщиков.