Результаты матчей МХЛ на 16 февраля 2026 года

Сегодня, 16 февраля, состоялись семь встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 16 февраля 2026 года:

«СКА-1946» – «Тайфун» — 1:2 Б;

МХК «Молот» – «Снежные Барсы» — 3:5;

«Мамонты Югры» – «Ирбис» — 0:4;

«Спутник» – «Чайка» — 2:3 Б;

«Локо-76» – «Тюменский Легион» — 6:1;

МХК «Динамо» СПб – «Сахалинские Акулы» — 2:3 ОТ;

«Алмаз» – МХК «Спартак» — 5:9.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 86 очками после 49 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 72 очка после 51 матча.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.