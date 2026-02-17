Скидки
Определились финалистки хоккейного турнира среди женщин на Олимпийских играх 2026 в Милане

Определились финалистки олимпийского хоккейного турнира среди женщин
Завершились полуфинальные матчи олимпийского хоккейного турнира среди женщин, который проходит в Милане. По его итогам определились финалистки соревнования и команды-участницы встречи за бронзовые медали.

Золотые медали турнира разыграют между собой сборные США и Канады. В матче за бронзу сойдутся национальные команды Швеции и Швейцарии. Напомним, в полуфинале сборная США разгромила Швецию со счётом 5:0, а канадки были сильнее швейцарских спортсменок — 2:1.

Встреча за третье место и финал запланированы в четверг, 19 февраля. Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.

Календарь женского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Турнирная сетка женского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
