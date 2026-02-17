Скидки
Канада — Швейцария, результат матча 16 февраля 2026 года, счёт 2:1, хоккей, женщины на Олимпиаде-2026 в Милане

Женская сборная Канады по хоккею обыграла Швейцарию и вышла в финал ОИ-2026
Завершился полуфинальный матч Олимпиады-2026 по хоккею среди женщин, в котором сборная Канады встречалась со Швейцарией. Игра прошла в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» и закончилась победой канадской команды со счётом 2:1.

Олимпийские игры 2026 (ж) . 1/2 финала
16 февраля 2026, понедельник. 23:10 МСК
Канада
Окончен
2 : 1
Швейцария
1:0 Пулен (Жак, Уоттс) – 21:49     2:0 Пулен (Уоттс, Шелтон) – 28:21     2:1 Энцлер (Мюллер) – 44:53    

В составе сборной Канады дубль оформила Мари-Филип Пулен.

За Швейцарию отличилась Рахель Энцлер.

Таким образом, сборная Канады вышла в финал турнира, где сыграет с США.

Финал олимпийского женского хоккейного турнира и матч за третье место пройдут 19 февраля.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

Календарь женского олимпийского турнира Олимпиады 2026
