Женская сборная Канады по хоккею обыграла Швейцарию и вышла в финал ОИ-2026

Завершился полуфинальный матч Олимпиады-2026 по хоккею среди женщин, в котором сборная Канады встречалась со Швейцарией. Игра прошла в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» и закончилась победой канадской команды со счётом 2:1.
В составе сборной Канады дубль оформила Мари-Филип Пулен.
За Швейцарию отличилась Рахель Энцлер.
Таким образом, сборная Канады вышла в финал турнира, где сыграет с США.
Финал олимпийского женского хоккейного турнира и матч за третье место пройдут 19 февраля.
Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.
- 17 февраля 2026
-
01:44
-
01:27
-
01:26
- 16 февраля 2026
-
23:58
-
23:52
-
23:44
-
23:34
-
23:22
-
23:12
-
23:04
-
22:52
-
22:40
-
22:08
-
21:53
-
21:16
-
21:00
-
20:34
-
20:06
-
19:32
-
19:08
-
18:46
-
18:20
-
17:58
-
17:36
-
17:18
-
16:56
-
16:40
-
16:38
-
16:16
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:41