Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — результаты дня на 16 февраля 2026 года

16 февраля в Милане прошли игры женского олимпийского турнира по хоккею. В этот день состоялось две встречи 1/2 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Олимпиады по хоккею среди женщин на 16 февраля 2026 года:

США – Швеция – 5:0;

Канада – Швейцария – 2:1.

Таким образом, в финале турнира сборная США встретится с национальной командой Канады.

Финал олимпийского женского хоккейного турнира и матч за третье место состоятся 19 февраля. Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.