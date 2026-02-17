«В моём возрасте волков не боятся». Ларионов — о возможном назначении Тамбиева в СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:0) рассказал об инициативе приглашения в тренерский штаб санкт-петербургской команды экс-наставника «Адмирала» Леонида Тамбиева.

«У нас неплохой микст хоккея с Тамбиевым: креатив вперемешку с консервативным подходом, который он проповедовал в «Адмирале». Я сам пригласил в команду Леонида, позвонил ему, он сразу согласился. Рады, что он с нами. А бояться, что меня могут им заменить — в моём возрасте волков не боятся», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

Таким образом, СКА одержал пятую победу подряд, а уфимский клуб прервал победную серию из шести матчей. Напомним, Тамбиев покинул пост главного тренера владивостокской команды в конце прошлого года.