«В моём возрасте волков не боятся». Ларионов — о возможном назначении Тамбиева в СКА
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:0) рассказал об инициативе приглашения в тренерский штаб санкт-петербургской команды экс-наставника «Адмирала» Леонида Тамбиева.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Педан (Галенюк, Плотников) – 02:16 (5x5) 2:0 Зеленов (Голдобин, Уилсон) – 15:32 (5x5) 3:0 Голдобин (Плотников, Сапего) – 49:26 (5x4) 4:0 Хайруллин (Савиков, Поляков) – 52:40 (5x3)
«У нас неплохой микст хоккея с Тамбиевым: креатив вперемешку с консервативным подходом, который он проповедовал в «Адмирале». Я сам пригласил в команду Леонида, позвонил ему, он сразу согласился. Рады, что он с нами. А бояться, что меня могут им заменить — в моём возрасте волков не боятся», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.
Таким образом, СКА одержал пятую победу подряд, а уфимский клуб прервал победную серию из шести матчей. Напомним, Тамбиев покинул пост главного тренера владивостокской команды в конце прошлого года.
