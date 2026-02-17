Скидки
На хоккейном матче в США была открыта стрельба, погибли два человека

В понедельник днём в Паутакете, штат Род-Айленд (США), в результате стрельбы во время хоккейного матча среди юношей в средней школе погибли два человека, ещё трое получили критические ранения, сообщает CBS News со ссылкой на полицию.

По данным источника, подозреваемый в преступлении погиб. Полиция рассматривает семейный конфликт, как основную версию трагедии.

Также отмечается, что ученики, родители и сотрудники школы, присутствовавшие на матче, сейчас находятся в безопасности и их жизни ничего не угрожает.

На место происшествия прибыли федеральные агенты и ФБР для оказания помощи правоохранительным органам штата и местным властям.

