Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Появилось видео и подробности стрельбы на хоккейном матче в США, приведшей к гибели людей

Появилось видео и подробности стрельбы на хоккейном матче в США, приведшей к гибели людей
Комментарии

Во время игры между школьными командами «Ковентри» и «Блэкстоун» в Род-Айленде произошёл ужасный инцидент: мужчина открыл огонь прямо на ледовой арене. После случившегося появились подробности и видео трагедии.

По данным New York Post, мужчина застрелил жену и троих своих детей, а затем и себя. Предварительно сообщается, что причиной трагедии стала бытовая ссора.

Во время стрельбы панике поддались не только зрители, но и сами хоккеисты, тренеры, а также видеооператоры, работавшие на матче. Людям пришлось бросать всё и искать укрытие, некоторые покидали арену в спешке, спасаясь от опасности.

Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия, уточняя все обстоятельства и мотивы случившегося.

Стрельба на школьном хоккейном матче в США

Материалы по теме
На хоккейном матче в США была открыта стрельба, погибли два человека
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android