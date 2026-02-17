Появилось видео и подробности стрельбы на хоккейном матче в США, приведшей к гибели людей

Во время игры между школьными командами «Ковентри» и «Блэкстоун» в Род-Айленде произошёл ужасный инцидент: мужчина открыл огонь прямо на ледовой арене. После случившегося появились подробности и видео трагедии.

По данным New York Post, мужчина застрелил жену и троих своих детей, а затем и себя. Предварительно сообщается, что причиной трагедии стала бытовая ссора.

Во время стрельбы панике поддались не только зрители, но и сами хоккеисты, тренеры, а также видеооператоры, работавшие на матче. Людям пришлось бросать всё и искать укрытие, некоторые покидали арену в спешке, спасаясь от опасности.

Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия, уточняя все обстоятельства и мотивы случившегося.

