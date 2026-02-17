Нюландер: присутствие Овечкина и Малкина, несомненно, улучшило бы уровень Олимпиады

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер высказался об отсутствии нападающих Евгения Малкина и Александра Овечкина на олимпийском хоккейном турнире.

«Это игроки, о которых можно сказать, что они уже долгое время выступают на невероятном уровне. Они одни из лучших спортсменов во всём мире, и их присутствие, несомненно, улучшило бы уровень Олимпиады», — приводит слова Нюландера ТАСС.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.



Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Эспозито заявил, что олимпийский хоккейный турнир без сборной России является неполноценным.