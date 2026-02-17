Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — расписание дня на 17 февраля 2026 года

Сегодня, 17 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. Всего состоятся четыре матча квалификационного раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием хоккейного игрового дня на Олимпиаде.

Расписание хоккейных матчей среди мужчин на Олимпиаде на 17 февраля 2026 года (время московское):

14:10. Швейцария – Италия;

14:10. Германия – Франция;

18:40. Чехия – Дания;

23:10. Швеция – Латвия.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.