Расписание матчей КХЛ на 17 февраля 2026 года

Сегодня, 17 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 17 февраля 2026 года (время московское):

16:30. «Авангард» – «Ак Барс»;

17:00. «Автомобилист» – ХК «Сочи»;

17:30. «Барыс» – «Металлург» Мг;

18:00. «Лада» – ЦСКА;

19:00. «Локомотив» – «Нефтехимик».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 79 очками после 57 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 87 очков после 54 игр.