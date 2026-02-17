Скабелка: не могу назвать ЦСКА очевидным претендентом на победу в Кубке Гагарина

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка оценил игру ЦСКА под руководством наставника Игоря Никитина.

«ЦСКА всё выше и выше продвигается в турнирной таблице. Игра команды стала более цельной. Наконец-то появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Оборона показывает то, что мы привыкли видеть в его командах. Видна структура. В ЦСКА много молодых хоккеистов, которые не прошли кубковые мясорубки. Не могу назвать команду очевидным претендентом на победу в Кубке Гагарина», – приводит слова Скабелки Metaratings.

После 56 матчей ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с 70 очками.