Швеция — Латвия: во сколько начало матча на Олимпиаде 2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче квалификационного раунда на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Швеции и Латвии. Начало встречи запланировано на 23:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

Напомним, сборная Швеции в своей группе заняла третье место, набрав шесть очков в трёх играх. Команда Латвии завершила групповой этап на четвёртой строчке, набрав три очка в трёх встречах.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.