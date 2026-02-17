Скидки
Перед решающими хоккейными матчами Олимпиады борта арены перекрасят в более светлый цвет

Перед решающими хоккейными матчами Олимпиады борта арены перекрасят в более светлый цвет
Перед решающими хоккейными матчами Олимпиады-2026 борта на арене «Арена Санта-Джулия» будут окрашены в более светлый цвет, сообщает ESPN со ссылкой на представителя ИИХФ.

Игроки отметили, что насыщенный бирюзовый цвет бортов олимпийской арены намного темнее, чем тот, к которому они привыкли, включая арены НХЛ.

Отмечается, что слишком тёмный цвет бортов мог косвенно помешать вратарю сборной США Джереми Свейману, который пропустил шайбу от красной линии в матче мужского олимпийского турнира по хоккею с национальной командой Дании (6:3). Сообщается, что шайба в полёте могла «слиться» с цветом борта.

Календарь мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
