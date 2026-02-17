Расписание матчей ВХЛ на 17 февраля 2026 года

Сегодня, 17 февраля, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 17 февраля 2026 года (время — московское):

18:00. ЦСК ВВС – «Челмет»;

18:30. «Барс» – «Магнитка»;

18:30. «Нефтяник» – «Горняк-УГМК».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 89 очков в 53 матчах. Второе место занимает «Югра» с 86 очками после 52 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (79 очков в 51 игре).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.