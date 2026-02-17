Скидки
Защитник сборной Канады Макар высказался про отсутствие Овечкина и Малкина на Олимпиаде

Защитник сборной Канады Кейл Макар прокомментировал отсутствие нападающих Евгения Малкина и Александра Овечкина на олимпийском хоккейном турнире

— Повысился бы уровень турнира, если бы в нём участвовали такие хоккеисты, как Александр Овечкин и Евгений Малкин?
— Да, каждый раз, когда появляются такие потрясающие игроки, как эти, всё становится по-другому. Но мы просто сосредоточимся на командах, которые здесь есть, и посмотрим, что будет потом, — приводит слова Макара ТАСС.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

