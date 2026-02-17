Расписание матчей МХЛ на 17 февраля 2026 года

Сегодня, 17 февраля, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 17 февраля 2026 года (время московское):

16:30. «Авто» – «Красноярские Рыси»;

16:30. «Белые Медведи» – «Сибирские Снайперы»;

18:30. МХК «Спартак MAX» – Академия Михайлова;

18:30. «Алмаз» – МХК «Спартак»;

19:00. «Динамо-Шинник» – ХК «Капитан»;

19:00. «АКМ-Юниор» – МХК «Динамо-Карелия»;

19:00. МХК «Динамо» М – «Амурские Тигры»;

19:00. МХК «Атлант» – «Локо».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 86 очками после 49 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 72 очка после 51 матча.