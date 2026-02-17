«Авангард» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 17 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Омский клуб одержал две победы и потерпел одно поражение.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб провёл 55 встреч, в которых набрал 82 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 75 очками после 55 матчей находится на третьей строчке Востока.