Все новости
Авангард – Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:30 мск

Комментарии

Сегодня, 17 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Омский клуб одержал две победы и потерпел одно поражение.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб провёл 55 встреч, в которых набрал 82 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 75 очками после 55 матчей находится на третьей строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
