Чехия — Дания: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде 2026 начнётся в 18:40 мск

Сегодня, 17 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Чехии и Дании. Начало встречи запланировано на 18:40 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, сборная Чехии в своей группе заняла третье место, набрав четыре очка в трёх играх. Команда Дании завершила групповой этап на третьей строчке, записав в свой актив три очка в трёх встречах.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.