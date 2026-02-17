Скидки
Чехия — Дания: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде 2026 начнётся в 18:40 мск

Комментарии

Сегодня, 17 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Чехии и Дании. Начало встречи запланировано на 18:40 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . Квалификация
17 февраля 2026, вторник. 18:40 МСК
Чехия
Не начался
Дания
Напомним, сборная Чехии в своей группе заняла третье место, набрав четыре очка в трёх играх. Команда Дании завершила групповой этап на третьей строчке, записав в свой актив три очка в трёх встречах.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
