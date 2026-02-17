Скидки
«Мы не смотрим назад, только вперёд». Ларионов — о победной серии СКА

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:0) прокомментировал победную серию армейского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Педан (Галенюк, Плотников) – 02:16 (5x5)     2:0 Зеленов (Голдобин, Уилсон) – 15:32 (5x5)     3:0 Голдобин (Плотников, Сапего) – 49:26 (5x4)     4:0 Хайруллин (Савиков, Поляков) – 52:40 (5x3)    

– Был худший отрезок в истории КХЛ – семь поражений подряд – сейчас пять побед. Что стало ключом к такому развороту?
– Мы не смотрим назад, смотрим вперёд. То, что было, – часть процесса. Многие вещи начали улучшаться по простой причине: игроки начинают понимать, что тренерский штаб старается помочь им стать лучше и сделать команду сплочённой. Но есть и ответственность игроков, они должны брать её на себя. После матча со «Спартаком» мы провели серьёзный разговор – круглый стол с девятью опытными игроками, в основном 30 и старше. Обсудили, где можем стать лучше, в чём нужно добавить, чего нам не хватает. Чтобы команда начала делать вещи, которые мы от неё требуем. И лидерские качества этих ребят начали работать.

Но мы не хотим успокаиваться. Самая опасная черта – когда появляется излишняя уверенность, иногда самоуверенность и теряется фокус. Потом очень трудно собраться. Поэтому требуем, чтобы в каждом матче были лидеры, чтобы молодёжь прогрессировала. Если сравнить начало сезона и сейчас – изменения радуют. Но самое важное – душа команды. Это люди, которые берут ответственность: забивают, обороняются, играют в меньшинстве, реализуют моменты. Эти факторы и стали тем сдвигом, который команда совершает в последнее время, — приводит слова Ларионова сайт СКА.

