В «Динамо» рассказали о характере тяжёлой травмы защитника Фредрика Классона

Тренер московского «Динамо», трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов прокомментировал игру бело-голубых в атаке и рассказал о характере тяжёлой травмы защитника Фредрика Классона.

— Как оцените атаку?

— У нас хороший объём мастерства, есть баланс – опытных игроков, легионеров, молодёжи. Выстроим фундамент игры в обороне – полностью раскроется и линия атаки, в том числе в большинстве. Потенциал у нашего нападения серьёзный.

— Есть ли проблемные моменты?

— Огорчила тяжёлая травма защитника Классона, большая потеря. Прекрасно знаю этого хоккеиста по ЦСКА. Когда он действует строго по заданию, это один из сильнейших защитников клуба и лиги. Пожелаю ему как можно быстрее восстановиться от перелома берцовой кости, — приводит слова Якубова Russia-Hockey.

Классон получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:1).