Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Динамо» рассказали о характере тяжёлой травмы защитника Фредрика Классона

В «Динамо» рассказали о характере тяжёлой травмы защитника Фредрика Классона
Комментарии

Тренер московского «Динамо», трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов прокомментировал игру бело-голубых в атаке и рассказал о характере тяжёлой травмы защитника Фредрика Классона.

— Как оцените атаку?
— У нас хороший объём мастерства, есть баланс – опытных игроков, легионеров, молодёжи. Выстроим фундамент игры в обороне – полностью раскроется и линия атаки, в том числе в большинстве. Потенциал у нашего нападения серьёзный.

— Есть ли проблемные моменты?
— Огорчила тяжёлая травма защитника Классона, большая потеря. Прекрасно знаю этого хоккеиста по ЦСКА. Когда он действует строго по заданию, это один из сильнейших защитников клуба и лиги. Пожелаю ему как можно быстрее восстановиться от перелома берцовой кости, — приводит слова Якубова Russia-Hockey.

Классон получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:1).

Материалы по теме
Защитник московского «Динамо» Классон остался в Екатеринбурге из-за тяжёлой травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android