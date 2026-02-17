Нюландер высказался о возможной игре против своего партнёра по «Торонто» Мэттьюса на ОИ

Нападающий сборной Швеции и «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер прокомментировал возможную игру против своего партнёра по канадскому клубу Остона Мэттьюса на Олимпиаде. Напомним, команды Швеции и США могут встретиться в четвертьфинале турнира.

«Сначала нам нужно сыграть с Латвией (улыбается)», — приводит слова Нюландера TSN.

Напомним, в квалификационном раунде сбойная Швеции встретится с командой Латвии сегодня, 17 февраля. Игра начнётся в 23:10 мск. Сборная США по итогам группового этапа прошла сразу в 1/4 финала олимпийского турнира.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.