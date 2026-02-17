Дональд Трамп может посетить финал хоккейного турнира Олимпиады, если туда попадёт США

Президент США Дональд Трамп может посетить финал хоккейного турнира Олимпиады 2026 года в Италии, если туда попадёт национальная команда. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera.

Напомним, в данный момент сборная США ожидает своего соперника по четвертьфиналу. Если команда выйдет в финал, то ожидается, что американский президент прибудет утром на борту президентского самолета Air Force One. Планируемые меры безопасности будут основаны на тех, которые использовались при прибытии вице-президента США Джей Ди Вэнса на церемонию открытия Олимпиады, с сопровождением 45 автомобилей. В префектуре также заявили, что у них есть опыт проведения предыдущего визита государственного секретаря Марко Рубио.

Финальный матч турнира по хоккею на Олимпийских игр запланирован на воскресенье, 22 февраля (16:10 мск).