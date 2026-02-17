Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дональд Трамп может посетить финал хоккейного турнира Олимпиады, если туда попадёт США

Дональд Трамп может посетить финал хоккейного турнира Олимпиады, если туда попадёт США
Комментарии

Президент США Дональд Трамп может посетить финал хоккейного турнира Олимпиады 2026 года в Италии, если туда попадёт национальная команда. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera.

Напомним, в данный момент сборная США ожидает своего соперника по четвертьфиналу. Если команда выйдет в финал, то ожидается, что американский президент прибудет утром на борту президентского самолета Air Force One. Планируемые меры безопасности будут основаны на тех, которые использовались при прибытии вице-президента США Джей Ди Вэнса на церемонию открытия Олимпиады, с сопровождением 45 автомобилей. В префектуре также заявили, что у них есть опыт проведения предыдущего визита государственного секретаря Марко Рубио.

Финальный матч турнира по хоккею на Олимпийских игр запланирован на воскресенье, 22 февраля (16:10 мск).

Календарь мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Турнирная таблица мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Материалы по теме
Чуда на ОИ-2026 не случилось! США выиграли группу, но догнать Канаду не удалось
Видео
Чуда на ОИ-2026 не случилось! США выиграли группу, но догнать Канаду не удалось
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android