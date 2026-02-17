Нападающий СКА рассказал, что изменилось в тренировочном процессе с приходом Тамбиева

Нападающий СКА Никита Дишковский рассказал о работе тренера армейского клуба Леонида Тамбиева.

– Леонид Тамбиев. О нём много писали в СМИ после прихода в СКА. Какой он в тренировочном процессе? Что такого он внёс в работу команды?

– Да, есть изменения. Изменился тренировочный процесс, добавилось несколько новых упражнений. Появилось немного больше требований именно в микромоментах. Ещё один хороший специалист, который может подсказать в каких-то эпизодах. У него своё видение игры. Но его подсказки нам помогают.

– Тамбиев больше с нападением работает или с обороной?

– Больше с нападением, как я это вижу. Но с защитниками тоже бывает, что-то им подсказывал, – цитирует Дишковского «Спорт день за днём».