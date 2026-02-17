Плющев: у нас руководят люди бизнеса, для них мнение агента считается главенствующим

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о проблемах руководства московских клубов КХЛ.

«ЦСКА должен быть просто наверху, однозначно. Если правильно подходить, правильно всё делать. Точно также, как московский «Спартак», точно так, как и московское «Динамо». Просто есть законы хоккейные, которые нужно знать, для того, чтобы правильно всё делать с командами. К сожалению, у нас в основном руководят люди из бизнеса и для них мнение какого-нибудь агента, скаута считается главенствующим», — приводит слова Плющева LiveResult.

