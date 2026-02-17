Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: у нас руководят люди бизнеса, для них мнение агента считается главенствующим

Плющев: у нас руководят люди бизнеса, для них мнение агента считается главенствующим
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о проблемах руководства московских клубов КХЛ.

«ЦСКА должен быть просто наверху, однозначно. Если правильно подходить, правильно всё делать. Точно также, как московский «Спартак», точно так, как и московское «Динамо». Просто есть законы хоккейные, которые нужно знать, для того, чтобы правильно всё делать с командами. К сожалению, у нас в основном руководят люди из бизнеса и для них мнение какого-нибудь агента, скаута считается главенствующим», — приводит слова Плющева LiveResult.

Ранее Плющев предположил, как могла бы выступить сборная России на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Материалы по теме
Плющев: сборной России было бы тяжело бороться за золото на этой Олимпиаде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android