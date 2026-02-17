Скидки
Буцаев: сборная России по хоккею на Олимпиаде боролась бы только за золото

Буцаев: сборная России по хоккею на Олимпиаде боролась бы только за золото
Бывший главный тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев высказался об уровне национальной команды России, а также оценил её шансы на победу в случае участия в зимних Олимпийских играх в Италии.

«Сборная России на Олимпиаде в Милане боролась бы только за золото. У нашей команды отличный состав. Российские хоккеисты были бы способны навязать конкуренцию американцам и канадцам. Наши ребята точно смотрелись бы не хуже», — приводит слова Буцаева Metaratings.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

