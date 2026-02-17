Скидки
«Я не Макдэвид, чтобы через троих идти». Форвард СКА Голдобин — о своём голе «Салавату»

Комментарии

Нападающий СКА Николай Голдобин высказался о своей заброшенной шайбе в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Педан (Галенюк, Плотников) – 02:16 (5x5)     2:0 Зеленов (Голдобин, Уилсон) – 15:32 (5x5)     3:0 Голдобин (Плотников, Сапего) – 49:26 (5x4)     4:0 Хайруллин (Савиков, Поляков) – 52:40 (5x3)    

— Первый период получился убойный. Насколько важно было правильно начать?
— Очень важно. К нам в гости приехал супергость Евгений Чебатков, он ожидал от нас суперской игры, поэтому не подвели его. Считаю, что очень достойно сыграли. Нам так нужно играть каждую игру. Долго не удавалось реализовать большинство, ребята хорошо играют, пластаются, блокируют шайбы. Отдаю им должное. Нашли всё‑таки лазеечку, было «5 на 3», забили свои голы.

— Момент с твоим голом. Почему не пошёл к воротам с шайбой сам, а решил ждать партнёров?
— Ну, я не Макдэвид, чтобы через троих идти, поэтому такая скорость. Я знал, что сзади будет кто‑то бежать, и просто старался сохранить шайбу. Серёга Плотников подкрикнул, развернулся, увидел и отдал обратно. «Отдал — открылся», как говорится, — приводит слова Голдобина «Матч ТВ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

