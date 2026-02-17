«Я не Макдэвид, чтобы через троих идти». Форвард СКА Голдобин — о своём голе «Салавату»

Нападающий СКА Николай Голдобин высказался о своей заброшенной шайбе в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:0).

— Первый период получился убойный. Насколько важно было правильно начать?

— Очень важно. К нам в гости приехал супергость Евгений Чебатков, он ожидал от нас суперской игры, поэтому не подвели его. Считаю, что очень достойно сыграли. Нам так нужно играть каждую игру. Долго не удавалось реализовать большинство, ребята хорошо играют, пластаются, блокируют шайбы. Отдаю им должное. Нашли всё‑таки лазеечку, было «5 на 3», забили свои голы.

— Момент с твоим голом. Почему не пошёл к воротам с шайбой сам, а решил ждать партнёров?

— Ну, я не Макдэвид, чтобы через троих идти, поэтому такая скорость. Я знал, что сзади будет кто‑то бежать, и просто старался сохранить шайбу. Серёга Плотников подкрикнул, развернулся, увидел и отдал обратно. «Отдал — открылся», как говорится, — приводит слова Голдобина «Матч ТВ».

