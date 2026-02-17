Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард СКА — об Олимпиаде: жаль, что место России занимают такие команды, как Франция

Форвард СКА — об Олимпиаде: жаль, что место России занимают такие команды, как Франция
Комментарии

Нападающий СКА Никита Дишковский прокомментировал проведение олимпийского хоккейного турнира без сборной России.

– Следите ли за хоккейным турниром на Олимпиаде? Много ли посмотрели матчей?
– Несколько матчей посмотрел. Но я жду старта плей-офф. Из того, что видел, скорее всего, в финале будут Канада и США.

– Интересно ли смотреть на турнир, в котором не участвует сборная России?
– Интересно. Но всё равно жаль, что место России занимают такие команды, как Франция. На пользу хоккею это точно не идёт, – цитирует Дишковского «Спорт день за днём».

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

Материалы по теме
Нападающий СКА рассказал, что изменилось в тренировочном процессе с приходом Тамбиева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android