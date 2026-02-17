Форвард СКА — об Олимпиаде: жаль, что место России занимают такие команды, как Франция

Нападающий СКА Никита Дишковский прокомментировал проведение олимпийского хоккейного турнира без сборной России.

– Следите ли за хоккейным турниром на Олимпиаде? Много ли посмотрели матчей?

– Несколько матчей посмотрел. Но я жду старта плей-офф. Из того, что видел, скорее всего, в финале будут Канада и США.

– Интересно ли смотреть на турнир, в котором не участвует сборная России?

– Интересно. Но всё равно жаль, что место России занимают такие команды, как Франция. На пользу хоккею это точно не идёт, – цитирует Дишковского «Спорт день за днём».

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.