Президент ФХР Владислав Третьяк принял руководителей чеченского хоккея

В Москве состоялась рабочая встреча президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка с главами республиканской федерации – президентом Магомедом Минцаевым и вице-президентом Закиром Бибулатовым. В ходе беседы обсуждались вопросы развития хоккея, строительства спортивной инфраструктуры и подготовки детско-юношеского резерва в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

«Чеченская республика уделяет серьёзное внимание нашему виду спорта, налицо энтузиазм и желание двигаться вперёд. В планах – открытие нового ледового катка с очень хорошими условиями подготовки, а также выстраивание вертикали обучения детей и подростков хоккею. Федерация хоккея России всегда приветствует усилия регионов, которые хотят прогрессировать, выходить на новый уровень. Хочется, чтобы работа по созданию новых команд и запуску полноценной ДЮСШ была успешной. Конечно, мы окажем максимальное содействие процессам развития хоккея в Чечне. Методическая поддержка, консультации опытных специалистов, обмен компетенциями, организация мастер-классов и внедрения передовых инструментов инновационной НППХ «Красная Машина» — и это далеко не полный перечень намеченных в ходе встречи направлений сотрудничества.

Безусловно, перспективы развития нашего вида спорта в республике хорошие. Уроженцы Чечни известны боевым темпераментом, силой духа, стремлением быть лучшими в своём деле. Все эти качества приносят успех в спорте, в том числе и в хоккее. У молодёжи есть все предпосылки, чтобы претендовать на многое. Со стороны региональной федерации мы видим и огромное желание, и грамотный подход к делу, и погруженность в важные аспекты организационного процесса, и профессионализм. Хотелось бы, чтобы в республике всерьёз увлеклись нашим национальным видом спорта. Появление ещё одного центра роста и развития – благо для системы российского хоккея», — заявил Третьяк.