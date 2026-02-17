Щитов предположил, кто мог бы стать главным тренером сборной России по хоккею на Олимпиаде

Хоккейный эксперт, бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что главным тренером сборной России по хоккею на Олимпиаде-2026 мог бы стать Сергей Фёдоров.
— Если бы сборная России участвовала в Олимпиаде, то она бы боролась за золото и призовые места. Мы были бы одними из фаворитов. Хотя не знаю, как бы наша сборная смотрелась на фоне Канады, потому что это очень сильная команда, все четыре звена играют ровно и агрессивно.
— У сборной России была бы лучшая вратарская линия?
— Да. Вратарь в хоккее сейчас очень многое решает. Поэтому я и говорю, что сборная России боролась бы за высокие места, наши голкиперы одни из лучших в мире.
— Кого бы видели главным тренером сборной России на Олимпиаде?
— Думаю, что главным тренером был бы Сергей Фёдоров. У него очень хороший игровой опыт и большой авторитет, и главным тренером он успешно работал в ЦСКА. В тренерском штабе могли быть Сергей Гончар, Сергей Зубов, Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Алексей Ковалёв, Виктор Козлов. Вратарей тренировал, возможно, Николай Хабибулин, — цитирует Щитова «РБ Спорт».