Защитник «Анахайма» Радко Гудас высоко оценил игру партнёра по команде Павла Минтюкова

Защитник «Анахайм Дакс» и сборной Чехии Радко Гудас высказался об игре партнёра по команде Павла Минтюкова.

«Я думаю, он очень хорош. Он уверен в себе, здорово передвигается на льду, является частью наших успешных результатов в сезоне. Он на пути к тому, чтобы стать одним из топовых защитников в НХЛ. И я счастлив такому прогрессу», — приводит слова Гудаса ТАСС.

В 51 матче нынешнего сезона 22-летний Минтюков набрал 15 (6+9) очков. Он проводит свой третий сезон в НХЛ. «Анахайм» с 63 очками после 56 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

