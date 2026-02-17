Скидки
Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о состоянии травмированных Зыкова и Бландизи

Комментарии

Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов рассказал о состоянии травмированных форвардов Валентина Зыкова и Джозефа Бландизи.

– Что с Валентином Зыковым и Джозефом Бландизи?
– У Вальки травма нижней части тела. По срокам пока не скажу – идём от недели к неделе. Он начал восстановление. Через неделю или восемь дней будет больше понимания. Это серьёзная потеря, он играл важную роль в звене с Голдобиным и Плотниковым. Есть время, чтобы он восстановился. Форсировать не будем – эти вещи обычно не работают вдолгую. Хотим, чтобы Зыков вернулся полностью здоровым. Будем чётко отслеживать его восстановление перед тем, как выпускать на лёд.

У Бландизи небольшое повреждение. Вчера сделали МРТ. Я не доктор, но по симптомам были опасения обнаружить более серьёзную травму. К счастью, всё обошлось. Думаю, не к «Северстали», но к «Адмиралу» он будет готов, — цитирует Ларионова сайт СКА.

